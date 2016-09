"Die Spendensammlung lief wider aller Erwartungen wunderbar", sagte Christoph Zingg, Gesamtleiter der SWS, am Donnerstag gegenüber Radio Energy Zürich. Damit sei man heute am Punkt, an dem man sagen könne, dass der neue "Pfuusbus" finanziert sei.

Nach fast 15 Jahren im Einsatz sei der erste Bus trotz guter Pflege derart abgenutzt und reparaturanfällig, dass ein neuer Bus benötigt werde, heisst es auf der Homepage der SWS. Der neue "Pfuusbus" verfügt über 15 Schlafplätze, eine Heizung, Toilette, Dusche und eine Wohnküche.