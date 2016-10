Vor knapp einem Jahr startete in Dübendorf erstmals eine spezielle Airbus-Maschine des Typs A310, um über dem Mittelmeer mehrmals kurzzeitig Schwerelosigkeit zu simulieren. Für den Hauptverantwortlichen, Professor Oliver Ullrich von der Universität Zürich, war es damals vor allem eine Machbarkeitsstudie. «Es war überhaupt nicht klar, ob derartige Forschungsflüge vom Flugplatz Dübendorf aus machbar sind, operationell, logistisch, technisch, administrativ und zuletzt finanziell.»

Damals kamen die Experimente aus der Physik (ETH Lausanne) und aus der Biomedizin (Universität Zürich). Alle Experimente seien sehr erfolgreich gewesen, sagt Ullrich. Das Experiment der ETH Lausanne, welches sich mit der epigenetischen Genregulation befasste, wird wahrscheinlich gar im Jahr 2018 in der Internationalen Raumstation (ISS) fortgesetzt.

Schwerelos für 20 Sekunden

Bei einem Parabelflug, der aus einem 47-Grad-Steigflug, einer kurzen horizontalen Phase und einem anschliessenden 47-Grad-Sturzflug besteht, wird die Erdanziehung für nur 20 Sekunden überwunden. Das sei aber keineswegs eine zu kurze Zeit für physikalische Experimente, sagt Ullrich. «Physiker sind es gewohnt, in teils noch viel kürzeren Zeiten zu forschen.»

Die Plattform Parabelflüge ist seit Jahrzehnten Bestandteil jeder Forschung in Schwerelosigkeit. Mit mehr als 130 Kampagnen in Europa und mehr als 1500 wissenschaftlichen Experimenten an Bord seien Parabelflüge in Europa das erfolgreichste Programm weltweit und eine treibende Kraft für die Forschung und die Raumfahrt, so Ullrich.

Experimente mit Parabelflügen

Angesprochen auf Veränderungen aufgrund der Erkenntnisse des ersten Fluges sagt Ullrich: «Es geht bei einer Parabelflugmission vor allem um das Zusammenspiel sehr komplexer Abläufe bei der Vorbereitung und Durchführung – es ist wie ein hochpräzises Uhrwerk, bei dem alles stimmen muss.»

Dies gelte für Entwicklung, Bau, Testung und Prüfung der an Bord eingebauten Technologie bis zu den präzise abgestimmten Abläufen des Forschungsfluges selber. «Wir haben vieles erkennen können , was wir verändern und anpassen müssen, damit es auch für grössere Forschungskampagnen funktioniert.»

Es habe überall etwas zu lernen und zu verbessern gegeben: Vom Bodenequipment bis hin zu den administrativen Abläufen, sagt Ullrich. Für den diesjährigen Forschungsflug wurden nach einer Ausschreibung fünf Experimente von Universitäten ausgewählt. Unter diesen sind vier komplett neue, eines war schon auf dem ersten Flug dabei. Wiederum werden die Experimente auf der 100 Quadratmeter grossen Fläche von den Forschern selber durchgeführt. Geflogen werden 15 Parabeln, davon erstmals eine mit Mars- und eine mit Mondschwerkraft.

Ein Team der Uni Zürich untersucht, wie menschliche Zellen auf den Sauerstoffmangel in der Schwerelosigkeit reagieren – eine wichtige Frage bei Aussenbordeinsätzen im Weltraum.