Wie denn?

Das ist je nach Ausprägung des Störungsbildes natürlich sehr unterschiedlich. Es gibt ehemalige Verdingkinder die trotz einer Belastungsstörung einem Beruf nachgehen. Es gibt aber auch solche, die aufgrund ihrer Traumata nicht arbeitsfähig sind. Diese Beschwerden können sich zudem negativ auf eine Partnerschaft oder auch auf die Erziehung von Kindern auswirken. Prinzipiell kann jeder Lebensbereich betroffen sein und bis zur sozialen Isolation führen.

Kann man den ehemaligen Verdingkindern bei der Verarbeitung dieser Erlebnisse therapeutisch helfen?

Generell können diese Störungsbilder therapeutisch behandelt werden. Ehemalige Verdingkinder, welche heute teilweise in einem sehr hohen Alter sind, gehören noch zu einer Generation, die psychotherapeutische Hilfe nicht so leicht in Anspruch nimmt. Dass man solche traumatischen Ängste und Störungen behandeln lassen kann, ist im Denken vieler Betroffener noch nicht präsent. Sie haben Angst und teilweise auch nie wirklich gelernt, was es bedeutet, Hilfe für sich in Anspruch zu nehmen. Das Vermeiden, über das Erlebte zu reden, hält die traumatischen Störungen aufrecht. Es gibt natürlich aber auch ehemalige Verdingkinder, die im Laufe ihres Lebens ein therapeutisches Angebot angenommen und das Erlebte verarbeitet haben.

Erlaubt Ihre Forschung ein generelles Fazit über das Leid der ehemaligen Verdingkinder?

Ein generelles Fazit zu ziehen ist schwierig. Das, was wir heute wissen, basiert auf den Aussagen von denjenigen Verdingkindern, welche an die Öffentlichkeit gegangen sind oder an Forschungsprojekten teilgenommen haben. Das waren vielleicht einige Hunderte. Es gibt jedoch Schätzungen, dass heute noch etwa 12 000 bis 25 000 ehemalige Verdingkinder am Leben sind. So fehlt uns heute das Wissen von ehemaligen Verdingkindern, welche sich entschieden haben, nie über ihre Erlebnisse zu berichten und auch von denjenigen, welche sich früh das Leben genommen haben. Jedoch kann gesagt werden, dass die absolute Mehrheit der Personen, die an unserer Studie teilgenommen haben, in ihrer Kindheit und Jugend traumatische Erfahrungen gemacht haben.

Um was für Erlebnisse handelt es sich dabei?

Dazu gehört die physische wie auch emotionale Vernachlässigung, oder sexueller und psychischer Missbrauch sowie auch physische Gewalt. Rund die Hälfte der von uns Befragten gab an, sexuelle Übergriffe erfahren zu haben. Das ist eine sehr hohe Zahl. Solche Erfahrungen im Kindesalter – das ein sehr sensitiver Entwicklungszeitraum ist – können zu nachhaltigen Folgen bei den Betroffenen führen.