«Automatisierung und Digitalisierung werden den Verkehr markant verändern», heisst es im diese Woche veröffentlichten Bericht des Bundesrats zur Mobilität der Zukunft. Zeitgleich präsentieren die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) ihre Strategie für 2017 bis 2021 in der neusten Ausgabe ihrer Firmenzeitschrift «Im Takt». Dort heisst es: «Die VBZ haben intelligente Fahrassistenzsysteme im Einsatz und analysieren, entwickeln und fördern den Einsatz von (teil-)autonomen Fahrzeugen.» Dies solle innerhalb der nächsten fünf Jahre geschehen.

Werden also schon bald wie im Wallis selbstfahrende Busse durch Zürich rollen, in denen der Chauffeur nur noch als Hilfskraft mit einem Joystick in der Hand mitfährt? Ein entsprechender Pilotversuch startete diesen Sommer in Sitten (VS) als Schweizer Premiere. Bei den Passagieren kommt das Projekt offenbar an – obwohl ein Unfall mit Blechschaden im September einen Dämpfer gab: «Wir werden bis Ende Jahr 14 000 Fahrgäste in den beiden Sittener Smart Shuttles transportiert haben», sagt Postauto-Sprecherin Katharina Merkle. «Das übertrifft unsere Erwartungen.»

Teilautonome Trams kein Thema

Was Zürich betrifft, dämpft VBZ-Sprecher Andreas Uhl die Erwartungen erst einmal: «Der Tram- und Busverkehr wird auch 2021 noch so funktionieren wie heute», sagt er, auf die Fünfjahresstrategie der VBZ angesprochen. Bei Trams seien die Beschaffungszyklen mit rund 40 Jahren so lang, dass in absehbarer Zeit keine Abkehr vom bewährten System mit Chauffeur möglich wäre. Kommt hinzu, dass sich die Beschaffung der nächsten Zürcher Tram-Generation schon seit Jahren immer wieder verzögert. Die VBZ wollten den Grossauftrag eigentlich diesen Frühling an Bombardier vergeben, doch Einsprachen der unterlegenen Trambauer sorgten erneut für Aufschub.

Schneller wären Veränderungen im Busverkehr möglich. Und hier sieht Uhl denn auch mittel- und langfristig Potenzial: Es sei in einem ersten Schritt durchaus vorstellbar, dass Busse auf VBZ-eigenem Depotgelände künftig selbstständig in die Waschanlage oder Werkstatt fahren. «Im Fahrgastverkehr gehen wir aber vorerst noch nicht davon aus. Die Interaktionen im öffentlichen Verkehr sind sehr komplex. Die Technik ist noch nicht so weit», sagt Uhl.

Er verweist auf den Postauto-Versuch in Sitten. Dort kann der Smart Shuttle nur auf einer vorprogrammierten Strecke fahren. Ausweichmanöver muss der Chauffeur mit dem Joystick manuell ausführen.