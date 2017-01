Und damit konnte die grosse Rochade in Gang gesetzt werden: Das Tonhalle-Orchester zieht in die Maag-Eventhalle beim Bahnhof Hardbrücke, und Veranstaltungen, die dort zu Hause waren, sollen in der Halle 622 beim Bahnhof Oerlikon eine neue Bleibe finden. Um den Anforderungen an Akustik, Lärmschutz, Belüftung, Technik und Fluchtwege gerecht zu werden, wurde diese nun für sechs Millionen Franken umgebaut.

Entstanden ist ein Eventort von beachtlichen Dimensionen: Die Haupthalle fasst bis zu 3500 Gäste und ist über elf Meter hoch. Hinzu kommt ein grosszügiges Foyer mit Bar, ein mit Wohncontainern ausgestatteter Backstage-Bereich sowie über 700 Quadratmeter überdachter Aussenbereich.

Auf fünf Jahre befristet

Der Mietvertrag für die neue Eventhalle ist auf fünf Jahre befristet. Danach soll sie einem Neubauprojekt weichen. Die Umbaukosten von sechs Millionen Franken in fünf Jahren zu amortisieren, wird laut Musshafen nicht einfach. «Doch es ist machbar», sagt der Eventveranstalter. «Dadurch, dass das Kongresshaus zugeht und die Maag-Eventhalle umgenutzt wird, entsteht ein Vakuum. Wir wollen die entsprechenden Events in Zürich halten.» Nebst Konzerten sind dies auch Firmenanlässe und Messen wie die «Blickfang», mit deren Veranstaltern das Team um Musshafen noch in Verhandlungen ist. Bereits sicher ist, dass die «Gourmesse» vom Kongresshaus in die Halle 622 kommt.

Neue Konkurrenz in Stettbach

Aufgrund ihrer Grösse kann die Halle 622 in Zürich eine Angebotslücke stopfen: Eine Halle für 3500 Personen fehlt ansonsten in der Stadt. Das Hallenstadion ist mit 12 000 Plätzen viel grösser, Volkshaus und X-tra sind mit knapp 2000 Plätzen deutlich kleiner. Konkurrenz könnte die ebenfalls demnächst aufgehende Samsung-Halle vor den Toren der Stadt in Stettbach darstellen, die Platz für 5000 Gäste bietet. Doch sie sei jeden Sonntag durch die Freikirche ICF belegt und daher für Messen weniger attraktiv, so Musshafen.