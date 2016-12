Schwerbewaffnete Sondereinheiten der Stadtpolizei Zürich suchen am Montagabend mit Hundestaffeln nach der flüchtigen Täterschaft einer Schiesserei im Islamischen Zentrum in Zürich, nahe des Hauptbahnhofs. Drei Personen waren zuvor verletzt aufgefunden worden.Nur ein paar hundert Meter entfernt, ist zurzeit ein weiterer Einsatz der Stadtpolizei Zürich in Gang. Dort wurde offenbar ein lebloser Körper entdeckt. Ein Zusammenhang mit der Schiesserei im Gebetsraum des Islamzentrums ist nicht bestätigt.