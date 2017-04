«Wir haben Angst, dass unsere Freifächer weggespart werden», sagt eine 16-jährige Schülerin des Realgymnasiums Rämibühl. «Wir mussten auch schon unsere eigenen Prüfungen korrigieren, weil die Lehrer für denselben Aufwand weniger Lohn bekommen», sagt ihre Klassenkameradin. «Wir müssen im Zeichnen Papier und Stifte selber bezahlen, und der kaputte Hellraumprojektor wird auch nicht ersetzt», sagt eine 17-Jährige von der Kantonsschule Zürcher Oberland.

Die jungen Frauen und Männer, hauptsächlich Mittelschüler, die sich gestern beim Bürkliplatz in Zürich versammelt haben, wollen nicht, dass ihre schulischen Möglichkeiten eingeschränkt werden wegen der finanziellen Situation des Kantons. Schülerorganisationen haben in Zürich wie auch in anderen Schweizer Städten zur Demonstration aufgerufen, um sich solidarisch zu zeigen mit den Luzerner Schülern, die der Auslöser waren für den nationalen Protesttag.