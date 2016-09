Was haben Geri Müller, Stadtamman von Baden, und ehemaliger Unia-Gewerkschafter Roman Burger gemeinsam? Sie beide fielen in der Öffentlichkeit durch Sexskandale auf. Müller flog vor zwei Jahren mit Nackbildern auf, welche er an eine damals 33-jährige Chatpartnerin verschickte. Roman Burger geriet ins Interesse der Öffentlichkeit, nachdem Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen ihn laut wurden. Am vergangenen Freitag hat ihn die Unia-Geschäftsleitung per sofort freigestellt.

Alphatiere und Erfolgsmenschen - viele Machtmenschen lieben das Risiko und nutzen ihre Position hemmungslos aus. Auch eine Holländische Studie belegt, dass Führungsmenschen häufiger fremdgehen als die Angestellten.