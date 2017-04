Am ersten Treffen der Religionsgemeinschaften von Ende März ging es ums Thema Freiwilligenarbeit. Mit ihrem grossen freiwilligen Engagement trügen die Religionsgemeinschaften wesentlich zum erfolgreichen Zusammenleben, zum sozialen Zusammenhalt und zur Integration von Minderheiten in der Stadt Winterthur bei, heisst es in der Mitteilung.

Eingeladen zum Treffen hatte der Stadtrat, organisiert hatte es die Fachstelle Integrationsförderung. Die Rückmeldungen der Teilnehmenden waren laut Mitteilung durchwegs positiv. Es sei "ein reges Interesse an Vernetzung" zu bemerken.