Mit voller Kraft sticht die Fünftklässlerin Sheila die Gartengabel in die Erde und lockert sie auf. Ihre Klassenkameradin Shirin, eine Spitzhacke in der Hand, macht sich gleich an die Arbeit und scharrt nach Erntegut. Tatsächlich kommen einige gelbe Knollen zum Vorschein. Stolz nimmt Shirin zwei zusammengewachsene Kartoffeln in die Hand und verkündet: «Siamesische Zwillinge!» Danach wandert der sonderbare Fund in einen grünen Kübel, welcher bereits mit einigen Kartoffeln gefüllt ist.

Auch die anderen Kinder der 5. Klasse des Schulhauses Chriesiweg in Altstetten sind an diesem Dienstagmorgen im Schulgarten eifrig mit Gartenarbeit beschäftigt. Für die Klasse ist die Ernte der Abschluss des «Kartoffelprojekts», in welchem sie in den letzten Monaten mehr über die Pflanze und das Grundnahrungsmittel Kartoffel gelernt haben. Angebunden ist es an das Projekt «Gartenkind» der Organisation für Bio- und Naturgarten (Bioterra). «Unser Ziel ist es, den Kindern den Kreislauf in der Natur anhand der Kartoffel näher zu bringen», sagt Pascal Pauli, Leiter des Projekts «Gartenkind».