Gleich mehrere illegale Partys verärgerten am Wochenende lärmgeplagte Anwohner. Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag musste die Polizei nach Beschwerden zwei Mal ausrücken. Doch die je rund 200 bis 300 Gäste an den beiden Partys am Letten-Viadukt liessen sich nicht beirren und feierten trotz Warnung weiter. Nachdem die Frist zum ungehinderten Abzug ungenutzt verstrichen war, wurden sie mit Megafon aufgefordert, das Areal zu verlassen. Als sie die Polizei jedoch mit Steinen und Falschen zu bewerfen begannen, sah diese sich gezwungen, das Areal mithilfe von Wasserwerfer und dem Einsatz von Gummischrot und Reizstoffen zu räumen.

Auch beim Koch-Areal wurde am Samstagnacht bis in die Morgenstunden eine rauschende Party gefeiert. Doch im Gegensatz zu den Feierndenbeim Viadukt, griff die Polizei weder ein, noch informierte sie die Öffentlichkeit darüber. Die Anwohner, welche sich über den Lärm beschwerten, spiesen sie lediglich mit "wir nehmens ins Protokoll auf" ab - unternommen wurde nichts weiter.