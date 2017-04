In der Seeanlage am Zürcher General-Guisan-Quai ist die Standsicherheit von 50 Bäumen beeinträchtigt: Die rund 100 Jahre alten Bäume müssen deshalb aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Bei 14 von ihnen war die Gefahr eines Umsturzes derart gross, dass sie noch am Dienstag entfernt wurden.