"Stadtrat wird Gesetze durchsetzen"

Dem schloss sich Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) an. "Wir werden grundsätzlich an der städtischen Politik, also dem Merkblatt, festhalten", sagte sie. Diese habe sich bewährt und sei erfolgreich. Es gebe in der Stadt zahlreiche andere besetzte Häuser, und es gehe überall gut. Eine Räumung auf Vorrat wolle man nicht.

Auf dem Koch-Areal sei die Situation "ein stückweit eskaliert", gab sie zu. Das momentane Verhalten der Besetzer gefährde die bisher angewandte Politik und damit auch die anderen besetzten Liegenschaften. "Die Besetzer haben klare Vorgaben. Der Stadtrat wird diese und die Gesetze durchsetzen", sagte die Stadtpräsidentin.