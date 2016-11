Der Standort ist bewusst gewählt



Öffentliche Bücherschränke lagern Bücher mit dem Ziel, dass diese kostenlos, anonym und ohne jegliche Formalitäten getauscht, mitgenommen oder eben angeboten werden. Es gibt auch öffentliche Bücherregale, die von Einrichtungen wie Kirchen oder Bibliotheken betrieben werden. Diese aber sind meist nur für eine befristete Zeit zugänglich. In der Regel bieten sie die Bücher zum Lesen oder Mitnehmen an. Mitgebrachte Lektüren jedoch werden regelmässig aussortiert.

Nach diesem Prinzip funktionieren die Bücherschränke in den Zürcher Badeanstalten wie auch ein Pilotprojekt auf dem Friedhof Sihlfeld. Sie sind als Kooperation der Stadt Zürich zusammen mit der Pestalozzi Bibliothek Zürich (PBZ) entstanden. Die Ortswahl der Schränke ist nicht zufällig, wie Gabriela Mattmann, Chefbibliothekarin der PBZ, erklärt: «Die Bücherschränke stehen dort, wo die Freizeit der Menschen stattfindet.»



So sei der Friedhof nicht nur ein Ort der Trauer, sondern werde mehr und mehr als Parkanlage, also ein Ort der Erholung, verstanden. Die Reaktionen auf den Bücherschrank im Friedhof seien positiv. «Je nach dem kommen im nächsten Jahr noch weitere Bücherschränke auf den Zürcher Friedhöfen hinzu. Die Abklärungen dazu laufen», so Mattmann.

Der Nutzer ist verantwortlich

Wie eine Tauschbörse



Während also die Bücherschränke der PBZ einen Geschenkcharakter aufweisen, funktioniert jener am Beckenhof eher wie eine Tauschbörse. Vor allem aber geht es um die Freiwilligkeit des Weitergebens. Trotz der Funktionsunterschiede gehören alle Arten von Bücherschränken wie auch die Bibliotheken zur Sharing Economy. In dieser ökonomischen Theorie rückt das Teilen an die Stelle des Besitzens. Während Bibliotheken dem Produkt-Service-Markt zugeordnet werden, gehören Bücherschränke zum Verteilungsmarkt.



Während also in Bibliotheken die Werke gezielt gesammelt, ausgewählt und eingeordnet werden, passiert genau das bei Buchschränken nur bedingt. Insbesondere wird die vorhandene Literatur für den Nutzer in Bücherschränken nicht nach Thema oder Historie eingeordnet. Während Bibliotheken sich darin verstehen, Wissen zu bewahren und zu überliefern, vermitteln die Bücherschränke dieses ebenfalls nur teilweise. Dies obliegt der Verantwortung des Nutzers.