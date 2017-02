Seit zwei Jahren führt der Familienbetrieb mit Sitz im Furttaler Dällikon auch einen ökologischen Entkalker, der gemäss OECD «gut biologisch abbaubar» ist. Jährlich werden im Kanton Zürich 10 Millionen Flaschen abgefüllt und in die Welt versandt. In der Schweiz besitzt der Betrieb, der mit Heinz Düring und zwei weiteren Geschwistern in der dritten Generation geführt wird, einen 30-prozentigen Marktanteil und beschäftigt knapp 40 Angestellte.

Mit Pioniergeist zum Welterfolg

Beinahe wäre die Entwicklung von Maria Düring aber noch in ihren Kinderschuhen gestorben. Wie die Autorin Fee Anabelle Riebeling im Buch «Zürcher Pioniergeist» schreibt, schaffte es Maria Düringm ein Mittel zusammenzumischen, das den Kalk in der Toilette entfernen liess. Doch vergass sie bei der Zubereitung, welche Chemikalien sie in welcher Menge zusammengeführt hatte. Die Rettung kam durch einen Chemiker der ETH Zürich, der die Rezeptur kurzerhand analysierte.

Mit dem Auto ging Maria Düring fortan selbstständig in der ganzen Schweiz auf Verkaufstour. Wie der Firmengeschichte zu entnehmen ist, schreckte die Erfinderin auch nicht davor zurück – mit elegantem Kleid und Hut mit Schleier –, die Wirkung von Durgol effektvoll vorzuführen, indem sie gleich selber die Toiletten potenzieller Kunden reinigte.