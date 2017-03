Was sich anhört, als sei es vor vielen Jahrzehnten geschehen, ereignete sich tatsächlich erst Ende der 1980er-Jahre: Die gehörlose Corinne Parrat (36) berichtet, wie sie als junges Mädchen in der Schule oft eine Kopfnuss oder Schläge mittels Stock auf die Finger riskierte. Aber nicht, weil sie etwa frech war, sondern weil sie die Gebärdensprache anwendete – diese war damals an den Schweizer Gehörlosenschulen verboten. Eine Folge des sogenannten Mailänderkongresses von 1880, an dem entschieden wurde, dass gehörlose Schülerinnen und Schüler in Lautsprache, sprich im Lippenlesen zu unterrichten sind. Erst zu Beginn des 21. Jahrhunderts kam die Gebärdensprache zurück an die hiesigen Schulen.

Diese Begebenheit und viele weitere Einblicke in ihr Leben, viele davon auch positiv, hat Parrat, die 2009 als Miss Handicap bekannt wurde, in ihrem Buch «Meine Augen hören» niedergeschrieben. «Es benötigte fünf Jahre, bis ich das fertige Manuskript dem Verlag übergeben konnte.» Parrat wollte genau abwägen, wie viel Privates sie preisgeben würde. In der Sprache legt sie bisweilen eine erfrischende Selbstironie an den Tag. Aber sie ist auch fest entschlossen, die Gesellschaft über das Leben und den Umgang mit gehörlosen Menschen aufzuklären. «Sensibilisierungsarbeit war meine Hauptmotivation für das Schreiben.»

Der wichtige Schlüsselmoment

Parrat kam ohne Behinderung in St. Gallen als Jüngste von zwei Schwestern zur Welt. Im Alter von zwei Jahren erkrankte sie an einer Hirnhautentzündung und wurde mit Antibiotika behandelt. Aufgrund dessen verlor sie das Gehör. Es begann ein Leben, in welchem sie auf viele Barrieren traf.