Breites Spektrum in der SP

Die Besagten betonten damals, die Partei nicht spalten zu wollen. Ist man nun in Zürich auf dem besten Weg dazu? Der Politologe Michael Hermann sieht es nicht so dramatisch. «Die SP hat in der Tat ein breites Spektrum, und sie ist immer gut damit klargekommen», sagt er. Er sieht die Spannungen, die sich nun im Rücktritt Freis entladen haben, eher in der Person von SP-Regierungsrat Mario Fehr begründet als in einem ideologischen Konflikt. «Er provoziert», sagt Hermann und verweist als Beispiel auf Fehrs Forderung nach einem Burka-Verbot letztes Jahr.

Damit unterscheide sich Fehr von anderen Exponenten der SP, die wie er in der Mitte des politischen Spektrums unterwegs seien. Hermann nennt Jositsch oder auch die Basler Finanzchefin Eva Herzog. Beide scherten bei der Unternehmenssteuerreform III aus, Herzog warb aktiv für sie. Gerade im Verhältnis der Partei zur ihren Regierungsräten habe sich stets ein Spannungsfeld aufgetan, sagt Hermann. Es hätten sich dazu aber auch längst Spielregeln etabliert: «Die Basis akzeptiert, dass in der Exekutive keine reine Parteipolitik möglich ist. Das SP-Regierungsmitglied gibt sich magistral und streicht die Differenzen zur Partei nicht noch hervor.»