Der Streit zwischen der Stadt Zürich und Implenia dreht sich um knapp 1400 Änderungswünsche, die Mehrkosten von über 20 Millionen Franken verursachten. Nach Ansicht der Stadt sind alle vertraglich vereinbarten Leistungen bereits bezahlt worden.

Implenia dagegen will extra dafür vergütet werden. Dabei stellt es sich auf den Standpunkt, dass die meisten Änderungen auf fehlerhafte Projektierung seitens der Stadt zurückzuführen seien.

Das Gericht stellte sich nun aber auf die Seite der Stadt, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Urteil hervorgeht. Es sei an der Implenia gewesen, die Ausschreibungsunterlagen für den Stadionbau zu prüfen. Fehler und Lücken in diesen Unterlagen berechtigten das Unternehmen nun nicht zu Mehr-Forderungen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es kann noch innert 30 Tagen ans Bundesgericht weitergezogen werden.