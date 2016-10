Nur das Musical "Stella" der Neuköllner Oper Berlin hatte noch mehr Nominationen, nämlich neun. Sechs Trophäen räumte der Favorit ab - in den Hauptkategorien Bestes Musical, Beste Komposition, Bestes Buch, Beste Liedtexte, Beste Regie und Beste Hauptdarstellerin.

Bester Darsteller einer Nebenrolle wurde Remo Traber, der den Bäschteli spielt in "Mein Name ist Eugen". Für die Beste Choreografie ging die zweite "Eugen"-Trophäe an Jonathan Huor.

Die Produzenten von "Mein Name ist Eugen - Das Musical", Darko Soolfrank und Guido Schilling, sind laut Mitteilung stolz auf die beiden Auszeichnungen: "Wir sind hoch erfreut, dass gleich zwei Preise in die Schweiz und zu unserer Produktion gehen. Es ist eine grosse Genugtuung, dass wir als privates Theaterunternehmen dafür belohnt werden, den Musical-Nachwuchs in der Schweiz zu fördern."