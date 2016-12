Am 3. und 4. Januar werden die zwei heruntergekommenen Häuser an der Neufrankengasse verriegelt und mit Bretter verbarrikadiert, wie der Verwalter gegenüber dem Tagesanzeiger bestätigt. Was mit den mit den rund 160 Wohnungen zukünftig geschieht, bleibt offen. Der Verwalter will sich nicht weiter dazu äussern. Bekannt ist, dass die beiden Häuser anschliessend komplett auf Vordermann gebracht werden.

Der ehemalige Dora-Flora-Bus, welcher zuvor Drogenprostituierten am Sihlquai als Aufenthaltsraum diente, wurde gestern Nachmittag zwischen den beiden Gammelhäuser platziert und installiert. Vier Berater der SIP (Sicherheit/Intervention/Prävention) stehen jeweils von 14 bis 20 Uhr vor Ort. «Wir wollen Drogensüchtigen und Bewohnern mit psychischen Problemen, die nun die Häuser verlassen müssen, Hilfe anbieten und bei Bedarf Unterstützung vermitteln», sagt Michael Rüegg, Sprecher von Sozialvorsteher Raphael Golta (SP), gegenüber dem Tagesanzeiger.