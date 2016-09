Der Rauswurf des schwulen Paares am vergangenen Wochenende schlug hohe Wellen: Während sich das Nelson Pub in einem regelrechten Shitstorm auf den sozialen Medien wiederfand, rief die Juso am Mittwoch zu einer Demonstration vor dem Gastrobetrieb auf. Auch heutzutage sei Homophobie immer noch in unserer Gesellschaft verankert, selbst in einer Weltstadt wie Zürich. "Die Aktionsgruppe Gleichstellung der Juso Kanton Zürich sah sich aufgefordert, gegen diese Diskriminierung ein Zeichen zu setzen", schreiben sie in einer Mitteilung.

Unter dem Namen "Kiss In" sollte der öffentliche Tabubruch des gleichgeschlechtlichen Kusses zelebriert werden. Mit Erfolg: "Ich bin sehr zufrieden mit dem Anlass", sagt Organisator Andrea Simonett auf Anfrage. In kurzer Zeit sei es ihnen gelungen, rund 40 Aktivisten zu mobiliseren, welche sich gut gelaunt und farbig - sie waren mit Ballons, Schildern und glitzernden Gesichtern bewaffnet – vor dem Nelson Pub aufbauten. Ein wichtiger Punkt war, gegen Homophobie ein Zeichen zu setzen. Und das sei ihnen gelungen, ist Simonett überzeugt. Dafür sprechen auch die positiven Reaktionen der umstehenden Personen und die vielen Teilnehmenden.