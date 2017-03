Nach der Geburt des Elefantenkalbes war schnell klar: Am Wochenende muss der Zoo mit einem Ansturm rechnen. 8200 Eintritte zählte er alleine am Sonntag. An einem Durchschnittssonntag sind es 5500. Schon früh bildeten sich Schlangen vor den Kassen, bald waren sämtliche Parkplätze in der Nähe voll. Die Zufahrtsstrasse wurde mit einer Schranke blockiert. Wer Glück hatte, fand beim Fifa-Gebäude eine Lücke.

Der aus Dübendorf anrollende Verkehr wurde Richtung Dolder-Eisbahn geleitet. Von dort transportierte ein Shuttle die Besucher zum Zoo. Noch vor dem Mittag waren auch diese Abstellplätze und die weiter oben im Wald besetzt. So gelangten die Lenker zum Dolder Grand, wo der Zoo in Absprache mit dem Hotel an stark frequentierten Tagen maximal 100 Plätze nutzen darf – zum Stundentarif von 3 Franken. Der Preis für Parkhaus und Fussmarsch bis zum Eisbahn-Shuttle war aber manchen zu hoch.

Quartier ärgert sich

Viele Besucher fuhren deshalb am Dolder vorbei und suchten im Fluntern-Quartier nach einer Parkiermöglichkeit oder versuchten ihr Glück noch einmal beim Zoo. Der Suchverkehr und das hohe Aufkommen ärgert die Bewohner im Quartier seit längerem. Auf die Kritik angesprochen, verweist Zoodirektor Alex Rübel auf den Gestaltungsplan für den Zoo Zürich. Darauf basierend sei 2008 von der Stadt ein Verkehrskonzept erarbeitet worden. «Die Bevölkerung hatte darin ein Mitspracherecht», sagt Rübel. Zudem würden im Rahmen eines regelmässigen Controllings laufend Verbesserungen geprüft und vorgeschlagen.