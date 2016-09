Die SBB prüfen in Zusammenarbeit von Hochschulen den Einsatz von hochauflösenden Lokomotivkameras, die frühzeitig Bewegungen in Schienennähe erkennen können. Die Kameras lösten ein Signal aus, dass dem Lokführer anzeige, sofort zu bremsen. Neben der Hilfe für den Lokführer, Personen in Schienennähe früher erkennen zu können, wären solche Kameras auch für die Polizei bei der Aufarbeitung eines erfolgten Schienensuizides hilfreich. «Ausgereift ist dieses Projekt aber noch nicht», sagt Kathrin Amacker von den SBB. Diese Tests sind weitere Massnahmen im Rahmen der Suizidprävention der SBB. Dazu gehören seit 2012 Patrouillen am Bahnhof und die Schulung von über 10 000 Mitarbeitern, suizidgefährdete Personen frühzeitig zu erkennen und zu wissen, wie sie diese ansprechen müssen. Weiterhin werden Tafeln der Dargebotenen Hand an kritischen Stellen installiert. Seit dem Fahrplanwechsel im vergangenen Dezember haben die SBB zudem die Kundeninformationen geändert. «Personenunfälle» werden grundsätzlich nur noch im betroffenen Zug oder im betroffenen Bahnhof gemeldet. «Wir haben gemerkt, dass nur schon die breite Information über einen Personenunfall Nachahmungstaten fördern könnte», sagt Amacker dazu. Als Nächstes versuchen die SBB mit der Kampagne «Reden kann retten», konkrete Hilfsangebot