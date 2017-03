Herzerkrankungen sind die häufigsten Leiden des Kreislaufs, die in Zürich zum Tod führten: 2014 starben 801 Personen daran, 793 von ihnen waren 80-jährig oder älter. Dabei gebe es keinen grossen Unterschied zwischen Mann und Frau, wie das statistische Amt in seiner Mitteilung vom Dienstag schreibt.

Deutliche Unterschiede zeigten sich bei der häufigsten Krebsart, die 2014 zum Tod führte. Von den 155 Personen, die an Lungenkrebs starben, waren 97 männlichen Geschlechts. An Brustkrebs starben 68 Frauen, an Prostatakrebs 66 Männer.

In der Altersklasse der 15- bis 29-Jährigen herrschen Unfälle und Gewalteinwirkungen als Todesursache vor. Elf von 19 Personen starben daran.