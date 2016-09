Forscher und Chirurgen des Zürcher Kinderspitals arbeiten seit gut 15 Jahren an der Herstellung einer im Labor kultivierten Haut aus patienteneigenen Zellen. Sie soll künftig in der klinischen Praxis routinemässig bei Patienten zur Deckung grosser Hautdefekte eingesetzt werden, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

Bei einer klinischen Untersuchungsreihe wurde am Kinderspital zwischen 2014 und heute bei zehn Patienten mit unterschiedlichen Hauptproblemen wie Verbrennungen, Narben oder Muttermalen ein solches Hautersatzkonstrukt getestet.

Die bisher vorhandenen Resultate hätten klar aufgezeigt, dass der klinische Einsatz von laborgenerierter Haut beim Menschen möglich ist, heisst es in der Mitteilung. Die geforderte Sicherheit für den Patienten sei gegeben. Es seien keine Infektionen aufgetreten. Die ersten Transplantationen hätten funktionelle und kosmetische Resultate ergeben, die denjenigen der aktuellen Methoden "durchaus vergleichbar, in gewissen Fällen sogar klar überlegen" seien.

Die Testserie habe aber auch eine Reihe von Problemen aufgezeigt, an deren Lösung aktuell gearbeitet werde, schreibt das Kinderspital.