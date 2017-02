Der Zürcher Stadtrat will die Beiträge an die Zürcher Aids-Hilfe (ZAH) gestaffelt reduzieren: Beantragte er für die Jahre 2012 bis 2016 noch einen jährlichen Betriebsbeitrag von 356'000 Franken, will er diesen nun bis 2019 auf 200'000 Franken reduzieren.