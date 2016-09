Sobald die Seite 50'000 Likes hat, will er die Unterschriftensammlung starten. Bis dahin könnte es noch etwas dauern: Bislang haben 14 User den Like-Button angeklickt. Hier kannst du die Seite liken.

Inspiriert hat Graf die SVP mit ihrer Burka-Initiative. Die SVP habe es einmal mehr geschafft, ein Thema so zu dominieren, dass nur ihre Argumente zählen. «Gegen ein Phantom wie die Burka haben wir keine Chance», erklärt er gegenüber dem Blick. Wer sich zur Burka äussern wolle, müsse heute zwingend auch was zu Terrorismus sagen. Dem will er mit der Kebab-Initiative einen Riegel schieben. (rwy)