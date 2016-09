Der Zürcher Kantonsrat will in Zukunft mehr Einfluss nehmen bei der Planung der Finanzpolitik. Er hat am Montag einer Revision des Budgetprozesses in zweiter Lesung zugestimmt. Die Linke wehrte sich vergeblich gegen die «Schaffung von neuen Hierarchien». Der Berg habe eine Maus geboren, kritisierte die SP.