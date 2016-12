Der Zürcher Kantonsrat hat am Montagnachmittag das Budget 2017 in Angriff genommen. Die Finanzkommission (Fiko) will den von der Regierung vorgelegten Entwurf mit einem Plus von 16,8 Millionen um 46 Millionen Franken verbessern. Kein Thema sind in diesem Jahr pauschale Kürzungsanträge.