Für die Schweizer Wirtschaft sei es zentral, dass die zukünftige Ausgestaltung der Zuwanderungspolitik den spezifischen Bedarf an Fachkräften berücksichtigt, schreibt der Schweizerische Arbeitgeberverband am Donnerstag in einer Mitteilung.

Bisherige Umsetzungsvorschläge für die zukünftige Zuwanderungspolitik fokussierten teilweise auf regional betroffene Branchen. Diese Betrachtungsweise ist dem Arbeitgeberverband zu allgemein, da sie innerhalb der Branche nicht zwischen den Berufen differenziert.

Der Schweizerische Arbeitgeberverband begrüsse deshalb das vom Kanton Zürich erarbeitete Berufsgruppen-Modell als zielführend, weil es nicht ganze Branchen betreffe sowie regional und zeitlich befristet wirke.

Für den Verband und seine Mitglieder müssten die Steuerungsmassnahmen - sowohl der sanfte Inländervorrang als auch weitere Abhilfemassnahmen - an Berufe und nicht an Branchen geknüpft, zeitlich befristet sowie auf Regionen beschränkt sein.