Zu dem ungewöhnlichen Verfahren, über den Inhalt der nächsten Initiative abstimmen zu lassen, hatten sich die Juso entschlossen, nachdem die SP die Juso-Resolution für eine mutige Politik in der Stadt Zürich abgelehnt hatte.

In nächster Zeit wollen die Juso nun die städtische Initiative "Zürich autofrei" ausarbeiten. Dabei sind sie an einer Zusammenarbeit mit den Jungen Grünen Zürich interessiert, wie es in der Mitteilung heisst. Die beiden Jungparteien befinden sich momentan im Gespräch.