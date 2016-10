Herr Koller, zur neuen Saison sind die Fussballvereine wieder von Kindern überrannt worden. Was macht den Sport so populär?

Edi Koller: Fussball ist einfach. Jeder kann mitmachen, auch Untalentierte, und man kann es überall spielen. Kürzlich habe ich zwei Buben auf einer Wiese gesehen, die mit Pullovern zwei Tore markiert haben. Pullis und ein Ball – mehr brauchten sie nicht.

Viele Vereine kommen an ihre Grenzen. Es gibt Wartelisten. Woran liegt das?

Teils fehlt es an der Infrastruktur, oftmals an genügend Trainern. Mit dem Projekt 1418-Coach des kantonalen Sportamts werden nun 14- bis 18-Jährige gefördert und schrittweise an die Leiterfunktion herangeführt. Die Idee: Nicht nur sportliche, auch soziale Talente sollen gefördert werden. Mehr Trainer erhoffe ich mir auch aus Elternkreisen.

Sind Eltern nicht schon genug ausgelastet mit Beruf, Kindern, schulischen Verpflichtungen?

Ich denke vielmehr, dass Eltern heute mehr am Leben ihrer Kinder teilnehmen als früher und eher bereit sind, solche Aufgaben zu übernehmen. Mein Vater arbeitete noch sechs Tage die Woche und hatte daher wenig Zeit, mit mir Fussball zu spielen.

Dennoch ist es heute schwierig für die Vereine , Eltern für Trainerjobs zu gewinnen.

Man kann nicht erwarten, dass berufstätige Mütter und Väter eine Woche lang freinehmen und sich in Filzbach zum Fussballtrainer ausbilden lassen. Die Verbände müssen sich den gesellschaftlichen Veränderungen anpassen. Zum Beispiel den Kurs auf mehrere Samstage aufteilen. Oder die Aufgaben auf mehr Schultern verteilen. Wenn ich weiss, dass ich das Training mit drei anderen Vätern oder Müttern teile, bin ich weniger belastet und habe erst noch mehr Spass dabei. Genauso hilfreich sind Eltern, die im Hintergrund wirken, als Kassier oder am Grillstand.

Braucht es finanzielle Anreize?

Abzüge bei den Steuern, ein Sozialbatzen, mit dem man bestimmte Leistungen beziehen kann: Das wären mögliche Anreize. Die Vereine können diese Jobs nicht entlöhnen, sie sind auf Ehrenamtliche angewiesen. Das müssen auch die Junioren früh lernen – und ihren Anteil leisten.

Was tun, wenn sich Eltern gar nicht für die Freizeitbeschäftigung ihres Kindes interessieren?

Man muss auf sie zugehen. Der Mutter einer meiner Junioren war anfangs absolut gleichgültig, was ihr Sohn im FC trieb. Hauptsache, sie konnte ihn abgeben. Ich habe darauf bestanden, mindestens einmal im Jahr mit ihr zu reden. Mit der Zeit hat sie sich für das Hobby ihres Sohnes interessiert.

Fussballvereinen wird eine wichtige Rolle bei der Integration zugesprochen. Zu Recht?

Beim FC Bülach haben wir Spieler aus 40 bis 50 Nationen. Fussball ist gelebte Integration, eine Integrationsmaschine. Das zeigt sich gerade bei den Kindern. Sie wollen kicken: Ob mit Türken, Albanern oder Schweizern, ist ihnen völlig egal.

Bleiben wir noch bei den Eltern. Es gibt auch die, die ihr Kind antreiben, Leistung erwarten.

Wie geht ein Verein mit überambitionierten Vätern und Müttern um?

Es ist wichtig, dass Eltern über die Philosophie des Vereins informiert werden. Als Juniorentrainer beim FC Bülach organisiere ich jeweils vor der Saison einen Elternabend, spreche über unsere Regeln, über Wertschätzung, Fairness und Respekt, darüber, dass wir uns beim Training begrüssen und verabschieden, dass die Trainer Freiwillige sind, dass Schiedsrichter Menschen sind und dass wir nicht zur WM fahren.

Wegen Eltern, die Schiedsrichter beschimpfen und ins Spielgeschehen eingreifen, wurden entlang der Spielfelder Elternzonen eingeführt. Bringen die was?

Sie haben sich bewährt. Auch weil die Trainer dann weniger gestört werden und besser auf die Spieler eingehen können.