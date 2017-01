«Ich hätte nie mit solch einer Resonanz gerechnet. Es ist unglaublich», bedankt sich Oliver Jordan Teweldes in seinem neusten Facebook-Post. Der Zürcher hatte aus reiner Verzweiflung etwas gestartet, dass es so in der Schweiz noch nie gab. Er startete ein Crowdfunding für sein Leben - und dies nicht auf einer üblichen Spendenplattform, sondern auf seinem öffentlich zugänglichen Facebook-Profil.

Sein Mut hat sich ausgezahlt. In den ersten 48 Stunden nach seinem Aufruf erhielt er von 171 Spendern insgesamt 9270 Franken. Eine Summe, von der er nicht zu träumen wagte. In seiner Dankesrede fehlen ihm immer wieder die Worte. Um seine Aufrichtigkeit zu beweisen, hält Teweldes sogar Kontoauszüge und sein Pfändigunsschreiben in die Kamera.