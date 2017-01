Diese Sammelaktion ist anders. Erstmals bittet ein 23-jähriger Mann aus Zürich, Oliver Jordan Tewelde, in den Sozialen Medien um Hilfe. Crowdfunding für sein Leben - und nicht für ein IT-Startup-Unternehmen. Und gerade weil er um private Spenden bittet, kann er damit nicht auf einer gängigen Sammelplattform an die Öffentlichkeit gehen. Wie die Sprecherin der Zürcher Crowdfunding-Plattform 100-Days gegenüber dem Onlineportal "Vice Schweiz" sagte, würden pro Woche durchschnittlich ein Projekt mit dem Ziel Schulden zu begleichen bei ihnen eintreffen. Die Plattfrom aber konzentriere sich auf Crowdfunding zukünftiger Ideen, Projekte und Produke. Im Fall von Oliver Jordan Tewelde sei vergangenen Montag eine E-Mail bei 100-Days eingetroffen. Obwohl die Beantwortung noch ausstehe, vermutet die Sprechering, dass sein Projekt nicht angenommen werden könne. Tewelde wählte also den Weg über die soziale Plattform Facebook für seinen Spendenaufruf.

In seiner Message erklärt er mit klaren Worten seine Bestrebung: "Ich habe vor 2 Jahren einer Frau bei einem Fahrradunfall den Arm gebrochen, wurde verurteilt und muss seither für alle Kosten aufkommen, da meine Mutter kurz zuvor die Haftpflichtversicherung gekündigt hatte. Bis heute musste ich 40'000 Franken zahlen. Mein Leben seit diesem Zeitpunkt ist eine Tortur. Ich schaffe es nicht mehr alleine und brauche eure Hilfe."

Hier können Sie seinen Aufruf in voller Länge ansehen: