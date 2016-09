Der EU-Kommissionspräsident weilt am Montag anlässlich des 70. Jubiläums von Winston Churchills Europarede in der Limmatstadt an der Zürcher Universität.

Die Junge SVP des Kantons Zürich ruft deshalb auf Facebook zum Anlass «Wir saufen uns die EU schön» auf und verhöhnt den Gast aus Brüssel, er habe eine «Leber aus Beton». Damit spielen die Veranstalter auf Berichte aus der Boulevardpresse über angebliche Alkoholprobleme des Luxemburgers an.