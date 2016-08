Es war in Medienberichten zu diesem Thema auch schon der Vorwurf zu lesen gewesen, dass etwa Coiffeur- oder Serviceangestellte bereits während der Lehre fast dasselbe leisten können müssen wie ihre ausgelernten Mitarbeiter.

Den Lehrlingen viel Verantwortung zu übertragen, sei nicht immer schlecht, sondern könne auch motivierend wirken, sagt Kummer: «Es ist aber wichtig, das richtige Mass zu finden. Die Lernenden sollen nicht überfordert werden.» Es sei gewollt, dass ausbildende Betriebe wirtschaftlich davon profitieren, dass ihre Stifte Arbeit für wenig Geld leisten, so der MBA-Chef: «Dafür erhalten die Lernenden eine Ausbildung. Es ist ein Geben und ein Nehmen.»

Branchenkultur ist entscheidend

Entscheidend dafür, dass es in einzelnen Wirtschaftszweigen mehr Lehrabbrüche gibt, ist laut Kummer auch die jeweilige Branchenkultur. So würden die Lernenden in der Landwirtschaft beispielsweise traditionsgemäss jedes Jahr den Betrieb wechseln, was sich jedes Mal als Vertragsauflösung in der Statistik niederschlage.

Auch in Branchen, die von Kleinstbetrieben geprägt sind, gebe es tendenziell mehr Vertragsauflösungen, sagt er. Dies, weil sie mangels personeller Ressourcen und angesichts des hohen wirtschaftlichen Drucks weniger Zeit in die Begleitung der Lernenden investieren könnten als grössere Betriebe.

Bereits heute laufen im Kanton Projekte, um die Abbruchquoten in den stark betroffenen Wirtschaftszweigen zu senken. Lanciert hat sie das MBA gemeinsam mit den Branchenverbänden. Dies sei aber nur ein Faktor, weshalb die Grossregion Zürich in der Studie zu den Attestlehren vergleichsweise positiv abgeschnitten hat, ist Kummer überzeugt: Auch die gute Vorbereitung in der Volksschule und der Berufsberatung sowie die die individuelle Lehrlingsbegleitung in der Berufsfachschule zeige Wirkung.

Attestlehren gibt es in der Schweiz seit 2005. Sie ersetzten seither in vielen Branchen die frühere sogenannte Anlehre. Beide Ausbildungen sind für Jugendliche gedacht, die eine drei- oder vierjährige Berufslehre mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis voraussichtlich nicht erfolgreich abschliessen würden.

Die Anforderungen der neuen Grundbildung sind gegenüber der früheren Anlehre aber etwas höher. So gibt es etwa eine Abschlussprüfung. Das Bundesamt für Statistik fokussierte in der Studie auf diesen Ausbildungstyp, weil die Ergebnisse zur regulären drei- oder vierjährigen Berufslehre noch nicht vorliegen. Sie werden in weiteren Untersuchungen wohl noch nachgeliefert.