Die Flüchtlinge, welche die Überfahrt nach Griechenland überlebten, führten einmal ein normales Leben. Das war, bevor der Krieg in Syrien ausbrach. Das hinter dem Begriff Flüchtling Menschen mit einer Geschichte stehen, geht beinahe vergessen.



Das Project Life Jacket porträtierte deshalb neun Flüchtlinge in einem Camp in Griechenland. Gestern nun stellte das Projekt die Fotografien für wenige Stunden im Kunstraum Walcheturm in Zürich aus. An der Aktion beteiligen sich 20 Non-Profit-Organisationen aus Europa. Ihr Ziel ist auf die Namenlosigkeit der Geflüchteten, die durch Schwimmwesten symbolisiert wird, aufmerksam zu machen.