Gemäss einer Mitteilung der Stadt Zürich liegt der Defekt in einer zentralen Hardwarekomponente. Die Auswirkungen der Störung zieht sich voraussichtlich noch bis in den Tag hinein. «Kritische Anwendungen der Blaulichtorganisationen und deren Einsatz-Zentralen sind nicht vom Ausfall betroffen», heisst es weiter in der städtischen Mitteilung. Auch der öffentliche Verkehr sei nicht von der Störung betroffen. In den Stadtspitälern und anderen öffentlichen Infrastrukturen sei der Betrieb sichergestellt worden.

Komplizierte Systempanne

Christina Stücheli, Sprecherin der Stadt Zürich, sagte auf Anfrage von «20 Minuten»: «Ein Hacker-Angriff kann ausgeschlossen werden. Die Datensicherheit ist weiterhin gewährleistet» Es handle sich um eine komplizierte Systempanne, gegen die nun mit Hochdruck vorgegangen wird.