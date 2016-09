Firmen sollen sich mit 0,2 bis 0,5 Prozent der von ihnen bezahlten AHV-pflichtigen Lohnsumme an der Finanzierung familienergänzender Tagesstrukturen für Vorschul- und Schulkinder beteiligen. Das fordert die Alternative Liste mit ihrer Volksinitiative «Bezahlbare Kinderbetreuung für alle», über die im Kanton Zürich am 25. September abgestimmt wird. Die AL peilt damit vor allem günstigere Krippentarife an. Zudem soll der Ausbau des Betreuungsangebots vorangetrieben werden, ebenso Investitionen in die Ausbildung des Betreuungspersonals. Die AL hat mit ihrer Initiative Unterstützung über das linke Lager hinaus: Die Ja-Parole geben nebst AL, SP und Grünen auch die EVP und die BDP aus. Die GLP hat Stimmfreigabe beschlossen. Im Ja-Komitee sitzt mit Ursula Fehr, Gemeindepräsidentin von Eglisau und mit alt Nationalrat Hans Fehr verheiratet, auch eine bekannte Vertreterin der SVP. Alt Nationalrätin Rosmarie Zapfl (CVP) gehört dem Ja-Komitee ebenfalls an. Die Nein-Parole geben SVP, FDP, CVP und EDU aus. Sie finden, das bestehende Betreuungssystem, bei dem die Eltern und die Gemeinden bezahlen, genüge. Zudem sei es nicht angezeigt, im heutigen Umfeld Firmen mit weiteren Abgaben zu belasten. (mts)