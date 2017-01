Im Büro von Matthias Koebel an der Empa in Dübendorf lässt sich an der Zukunft schnuppern. Im Gestell liegen Schalen mit weissem und transparentem Granulat. Das Material ist geruchlos. Auf der Haut hinterlässt es ein ähnliches Gefühl wie Magnesium, das man aus der Turnhalle kennt. Der Besucher darf mit dem Finger auf eine fünf mal fünf Zentimeter grosse Probe drücken. «Bitte in der Mitte, sonst könnte etwas abbrechen», sagt der Wissenschafter.

Koebel und seine Abteilung erforschen Baustoffe der nächsten Generation. Der Fokus liegt dabei auf Aerogel. Das Material wurde bereits in der Raumfahrttechnologie eingesetzt und es zeichnet sich dadurch aus, dass es sehr wärmedämmend ist.