Um die bestmöglichen Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt zu ermitteln, werde eine breit abgestützte Findungskommission eingesetzt, teilte die Partei am Mittwoch in der Medienmitteilung «Fahrplan Neuwahl Präsidium» mit. Über die Zusammensetzung der Kommission werde informiert, sobald die Zusagen der Personen vorliegen.

Daniel Frei trat am vergangenen Mittwoch nach viereinhalb Jahren per sofort zurück. Als Gründe nannte er insbesondere den Konflikt um Regierungsrat Mario Fehr und Differenzen in der Geschäftsleitung. Ad interim übernahmen Vizepräsidentin Andrea Arezina und Vizepräsident Andreas Daurù die Parteispitze.