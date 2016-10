Sie packt den Tunnel und läuft quer über den Rasen zu den Wildsträuchern beim Gartenhag. «Igel bewegen sich gerne entlang von Strukturen.» Wieder kniet sie zu Boden, holt zwei Heringe aus ihrer Windjacke. Der Bodeneinsatz des Tunnels muss am Boden eingehackt werden – wegen den Füchsen. «Die Tiere sind schlau. Sie ziehen einfach den Köder aus dem Tunnel.» Die Experten von Stadtwildtiere scheinen an alles gedacht zu haben. Der Spurentunnel stammt aus England. «Dort sind Bürgerwissenschaften viel weiter entwickelt als hier in der Schweiz», sagt Kistler. Bei Bürgerprojekten muss jeder Schritt einfach verständlich und leicht auszuführen sein. Und es funktioniere gut, so Kistler. Die ersten Regentropfen fallen. Den Tunnel lässt Kistler stehen.

Ortswechsel: Der Boden im Irchelpark ist noch nass vom Regen. Die Messstation des Crowdwater-Projektes liegt zwischen Waldrand und Uni-Campus. Dort wo das Bächlein aus dem Untergrund ans Tageslicht fliessen würde. Heute liegt der schmale Bach trocken. Barbara Strobl schreibt seit dem Sommer an ihrer Doktorarbeit in Hydrologie an der Universität Zürich. Normalerweise berichten Passanten ihre Beobachtungen. Heute aber zeigt Strobl, wie man dabei vorgeht. Sie misst Wasserpegel und Bodenfeuchte, damit sie Hochwasser noch genauer vorhersagen kann. An der Messstation zieht sie die Formulare aus dem Mäppchen, das vor dem Briefkasten angeklebt ist. Fein säuberlich notiert sie ihre Beobachtungen. Zuerst Datum und Uhrzeit, dann den Wasserstand, zum Schluss die Breite des Baches. Sie notiert eine Null, dann eine Eins. Dann ein Wort: Geröll. Ihre Antwort auf die Frage, was sie im Bachbett sieht. Den ausgefüllten Fragebogen wirft sie in den Briefkasten. «Seit August haben schon 120 Personen ihre Beobachtungen aufgeschrieben», so Strobl.