Am späten Vormittag fand ein weiterer Protest im Lichthof der Universität Zürich statt, wie die Aktivisten auf Facebook mitteilten. Damit wollen sie auf die Kürzungen an Uni und Hochschulen aufmerksam machen. Um 11 Uhr setzte sich die Demonstration auf dem Manifesta-Floss fort, welches von Aktivisten besetzt wird. Hier protestieren sie gegen die Sparmassnahmen im Asylwesen. "Wir fordern echte Solidarität mit allen Geflüchteten und das Ende der spaltenden Hetze gegen Asylsuchende!", hielten sie auf Facebook fest.

Selbstgestalteter Unterricht an Kantonsschule

Auch an der Kantonsschule Nord formierte sich Widerstand gegen die Sparpläne: Eine Gruppe von Schüler und Schülerinnen hat einen selbstgestalteten Unterricht zum Thema Sparprogramme organisiert. Gerade die Bildung sei stark von diesen Massnahmen betroffen, schreiben die Aktivisten in einer weiteren Medienmitteilung vom Mittwochmittag. "Der selbstgestaltete Unterricht ist unsere Antwort auf diese Entwicklung." Bildung müsse Raum geben für Interessen - gerade durch die Sparpolitik könne der Lehrplan allerdings immer weniger auf die individuellen Interessen der einzelnen Schüler eingehen, was eine nachhaltige Verschlechterung der Unterrichtsqualität zur Folge habe.

Am Nachmittag setzten die Aktivisten ihren Protestzug vor dem Sitz Schreinermeisterverband (SVZ) in Zürich Oerlikon fort. Weil das kantonale Sparprogramm vorsieht, die Unterstützungsbeiträge der Lehrwerkstätte für Möbelschreiner in Zürich (LWZ) zu streichen, hat der SVZ dem Chef der Ausbildungsstätte geraten, sie zu privatisieren. "Das ist für uns nicht tolerierbar", schreiben die Gegner der Sparmassnahmen. Als private Firma wäre es der LWZ nicht mehr möglich, ihre Lehrlinge in den verschiedenen Feldern des Schreinerberufes auszubilden.

Mit diesen Videos rufen die Aktivisten zur gemeinsamen Demonstration am Bürkliplatz auf: