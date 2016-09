Im krassen Kontrast dazu steht das Erlebnis, welches ihnen am Wochenende in Zürich widerfuhr. Wie der "Blick" berichtet, wurden die beiden in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus dem Nelson Pub geworfen. Der Grund: Sie gaben sich einen kurzen Schmatzer auf den Mund und plötzlich standen zwei grosse kräftige Türsteher vor ihnen. "Sie packten uns grob am Arm und zerrten uns nach draussen", schildert Kalnasy.

"Ihr wisst genau warum"

Die Türsteher seien sehr aggressiv gewesen und hätten auf ihre Frage, was sie verschuldet hatten, erst vor dem Lokal geantwortet: "Ihr wisst genau warum. Haltet die Klappe", zitiert der "Blick".

Gemäss einer Freundin der beiden haben sich auch Hetero-Paare im Nelson Pub geküsst, was die Türsteher offensichtlich nicht störte. Für sie ist klar, dass sich die Aggression explizit gegen die beiden richtete, weil sie schwul sind. Ein Türsteher habe auf Anfrage von ihr erklärt, dass sein Chef keine Fummeleien im Club dulde und dass sie keine Schwulen-Lesben-Bar seien.

Kory Kalnasy selbst hat der Vorfall erschüttert. Er habe sich noch nie so gedemütigt gefühlt. Seit rund einem Jahr lebt das Paar in Zürich und bisher hätten sie noch keine negativen Reaktionen erlebt. Dennoch wollen sie sich nicht unterkriegen lassen: "Wir lassen uns das Küssen nicht verbieten."