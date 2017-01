Bis dann der Hirsch auf diesem Hügel oberhalb der Limmat niederkniet. Nicht auf irgendeinem Hügel: Bis hierhin sollen sich Zürichs Stadtheilige Felix und Regula einige Jahrhunderte früher noch ohne Kopf geschleppt haben, nachdem römische Schergen die beiden Christen, die sich weigerten, den römischen Göttern zu opfern, unten bei der heutigen Wasserkirche geköpft hatten. Auf diesem Märtyrergrab kniet nun also der Hirsch nieder, ebenso Karls Jagdhund. Der Kaiser versteht nicht gleich, was los ist. Doch zwei ortskundige Einsiedler klären ihn auf, dass er am Grab der Märtyrer angelangt ist. Und Karl lässt dort eine Kirche errichten, den Vorläufer des heutigen Grossmünsters.

Legende mit historischen Bezügen

So will es die Legende. Doch was steckt dahinter? Der Kunsthistoriker Daniel Gutscher ist dieser Frage in seinem Buch «Das Grossmünster in Zürich» nachgegangen. Die älteste überlieferte Niederschrift der Geschichte von Felix und Regula stammt demnach aus dem 8. Jahrhundert. Sie berichtet, dass unter dem römischen Kaiser Maximian (286–305) im Wallis die sogenannte Thebäische Legion wegen ihres christlichen Glaubens hingerichtet wurde. Die Geschwister Felix und Regula wurden gewarnt und flohen, bis sie sich nahe beim Castro Turico, dem Römerkastell beim Lindenhof in Zürich, niederliessen. Maximians Schergen griffen sie jedoch dort auf, folterten und köpften sie.

Die Legende bezeugt laut Gutscher, dass es bereits im 8. Jahrhundert dort, wo heute das Grossmünster steht, ein Märtyrergrab gab, das als Wallfahrtsstätte diente und zu dem eine Kapelle oder Kirche gehört haben dürfte. Schon zur Römerzeit habe es dort einen Friedhof gegeben, der allerdings wohl zwischen dem 5. und 7. Jahrhundert aufgegeben wurde. Da Zürich in Geschichten der Heiligen Fridolin, Columban und Gallus aus dem 6. und 7. Jahrhundert nicht vorkommt, geht Gutscher davon aus, dass irgendwann zwischen dem 7. und der Mitte des 8. Jahrhunderts auf dem Areal des ehemaligen Friedhofs ein spät antikes Grab entdeckt wurde.

Die Niederschrift der Legende von Felix und Regula sei im Zusammenhang mit der stärkeren Einbindung von Alpenpassrouten ins fränkische Kaiserreich zu sehen. Die Wallfahrtsstätte auf dem Münsterhügel hatte sich zu einem Männerkloster entwickelt, das um 870 durch Kaiser

Karl III., den Dicken, den Urenkel Karls des Grossen, als Kollegialstift bestätigt wurde. Daher rührt der Zusammenhang zwischen der Kirchengründung und Karl dem Grossen.