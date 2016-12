Es gibt Orte, die haben so etwas wie eine magische Ausstrahlung. Man spürt: Hier ist etwas Besonderes. Ein Esoteriker, der an geheimnisvoll-verborgene Kräfte glaubt, muss man deswegen nicht sein. Es genügt schon, zu verweilen und die besondere Stimmung des Ortes auf sich einwirken zu lassen.

Zum Beispiel am Grabhügel Sonnenbühl auf dem Üetliberg. Er liegt an der Westflanke, etwa auf halbem Weg zwischen der Üetlibergbahn-Endstation und dem Restaurant «Jurablick». Links des Weges, auf der Südseite, schweift der Blick über Täler und Hügel in Richtung Innerschweizer Alpen. Rechts des Weges, der wenig später steil nach unten führt, liegt dieser Hügel.

Oft lief ich achtlos daran vorbei, bis ich eines Tages stehen blieb und die Infotafel davor las. Ich erfuhr: Unter dem Laub verbirgt sich ein keltischer Grabhügel aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, aus Lehm gebaut, mit Steinen bedeckt, ursprünglich drei Meter hoch und mit einem Durchmesser von 20 Metern. Im Inneren legten damalige Bewohner des Uetlibergs eine Grabkammer an. Sie war mit 3,3 Quadratmetern Grundfläche für ein Grab ziemlich geräumig.

Von den Grabbeigaben fanden die Archäologen, die den Hügel 1979 wissenschaftlich untersuchten, nur noch wenig. Offenbar hatten sich Grabräuber darüber hergemacht, noch bevor der Bau fertig war. Doch immerhin blieb etwas Goldschmuck in der Nähe der Grabkammer zurück, der jetzt im Landesmuseum lagert. Auch Überreste verbrannter menschlicher Knochen waren noch da. Aus den Funden schlossen die Archäologen, dass es sich wohl um das Grab der Frau des Fürsten handelte, der damals auf dem Üetliberg residierte.

Ein kleines Dorf auf dem Kulm

Der Grabhügel liegt am Rand einer Siedlungsfläche, die schon um 1000 vor Christus bewohnt war. Aus jener Zeit fanden Archäologen auf dem Üetliberg-Gipfelplateau, wo sich heute das Hotel «Uto Kulm» befindet, zahlreiche Siedlungsspuren: nicht nur Scherben und Knochen, sondern auch Überreste von Häusern.

Die letzten Grabungen fanden hier in den 1980er-Jahren unter Leitung der Kantonsarchäologie Zürich statt. Dabei wurden menschliche Spuren gefunden, die bis ins 4. Jahrtausend vor Christus zurückreichen. Der Grossteil der Funde stammt aber aus der Spätbronzezeit (1300 bis 800 v. Chr.). Danach, in der älteren Eisenzeit (800 bis 400 v. Chr.), wurde die Siedlung auf dem Üetliberg-Plateau um ein Wallsystem ergänzt, das sie vor Angreifern schützen sollte.