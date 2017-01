War die Gemeindefusion zu einer grossen Glattalgemeinde damals ein Thema?

Bei den damaligen Gemeinde- und Stadtpräsidenten von Wallisellen, Opfikon, Kloten und Dübendorf ist diese Idee nicht auf Gegenliebe gestossen. Denn ein Dübendorfer will ein Dübendorfer sein, und ein Klotener ein Klotener. Wir haben aber gut zusammengearbeitet. Und als überkommunale Vereinigung ist das Netzwerk Glow entstanden, ein Zusammenschluss von acht Gemeinden, die das Glattal gemeinsam entwickeln möchten.

Weshalb verzeichnet die Glatttalbahn immer wieder Unfälle?

Das Trassee der Glattalbahn sollte möglichst wenige Strassen kreuzen, das war die Idee. In Dübendorf gibt es zwei Strassenüberquerungen. Im Vergleich zum Tram ist die Glattalbahn ausserdem schneller unterwegs und relativ leise, ebenfalls zwei erklärte Ziele. Bei den Unfällen haben Abklärungen ergeben, dass der Fehler bis auf eine Ausnahme nie beim Fahrer der Glattalbahn, sondern bei den anderen Verkehrsteilnehmern lag. Trotzdem ist natürlich klar, dass jeder Unfall einer zu viel ist.

Haben Projektverantwortliche der Glattalbahn beim Projekt der Limmattalbahn ihre Erfahrungen weitergegeben?

Ja, was auch Sinn macht. Der Gesamtprojektleiter der Glattalbahn, Andreas Flury, war bei der Planung der Limmattalbahn involviert und spielte dabei eine massgebende Rolle.

Wenn Sie selber die Glattalbahn besteigen, worauf achten Sie?

Selber fahre ich nicht so oft mit der Glattalbahn. Ich schaue aber jedes Mal interessiert die Umgebung an, die gerade in Dübendorf und in Wallisellen eine gewaltige Entwicklung erlebt hat.

Hätten Sie als Stadtpräsident von Dübendorf noch eine Legislatur angehängt, wäre die dritte Etappe der Glattalbahn nicht fertig gewesen?

Nein. Denn dann hätte ich nie aufhören können, da ja immer etwas noch am Laufen ist. Es ist jedoch schön, dass die Fertigstellung der Glattalbahn mit meinem Rücktritt als Stadtpräsident zusammenfiel. So habe ich viele gute Erinnerungen an das Projekt mitnehmen können.