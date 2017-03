Warum?

Ich bin eher der verbindende Typ. Wenn es nur links und rechts gibt, kommt es zu Blockierungen. Schwarzweiss-Denken liegt mir nicht. Das Leben ist viel komplexer und farbiger. Auch vom christlichen Hintergrund her fühlte ich mich in der EVP sehr gut abgeholt. Nicht im Sinne einer Konfessionspolitik für primär kirchliche Anliegen, sondern im ursprünglichen Sinne der guten Nachricht von der Nächstenliebe: Behandle den anderen so, wie Du behandelt werden willst.

In der Zürcher EVP steht ein Generationenwechsel an. Mehrere altgediente Kantonsräte hören auf, darunter auch Parteipräsident Johannes Zollinger. Jetzt treten Sie das Parteipräsidium an. Was ist Ihr Zukunftsprojekt für die EVP?

Am wichtigsten ist, wie in den meisten Parteien, dass wir mehr junge Leute gewinnen. Fast alle Parteien kranken daran, dass sie überaltert sind. Schon mit 49 Jahren, in meinem Alter, gilt man als jung in einer Partei. Ich glaube nicht, dass wir inhaltlich grosse Kurswechsel vornehmen müssen. Es muss durch verschiedene Aktivitäten gelingen, der jüngeren Generation zu vermitteln: Politik ist eine faszinierende Sache.

Die Kirche verliert Mitglieder. Die EVP positioniert sich weiterhin als evangelische Partei. Ist das zukunftsträchtig?

Ich glaube schon. Sehr viele Leute sagen, es braucht Werte. Gerade die Art, verbindend in der Mitte und je nach persönlicher Einstellung etwas mehr links oder rechts zu politisieren, spricht viele Leute an. Im Staatskundeunterricht eines meiner jugendlichen Kinder wurde unlängst eine Smartvote-Umfrage gemacht. Die Jugendlichen füllten aus, was sie zu welchem Thema denken. Überraschend oft kam dabei die Empfehlung heraus, sie sollten EVP wählen. Doch einige von ihnen kannten die EVP gar nicht. Eigentlich sind wir als Volkspartei oft auf einer Mehrheitslinie des gesunden Menschenverstands. Unsere Herausforderung ist, dass es noch zu wenige gibt, die uns kennen. Daran wollen wir arbeiten.

Wie?

Indem wir möglichst überall präsent sind mit Leuten, die kommunikativ dranbleiben können. Das ist eine Herausforderung, nur schon vom Budget her. Wir haben kein Wirtschaftssponsoring, um flächendeckende Kampagnen zu fahren. Wir sind dort stark, wo gute Leute vor Ort in den Schulpflegen, in Sozialbehörden, im Gemeinderat arbeiten. Das ergibt einen guten Ruf – und dann wählt man auch EVP.