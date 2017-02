Die Erotikmesse Extasia, die im Mai in den Zürcher Messehallen stattfinden wird, sorgt bei EDU- und SVP-Kantonsräten für rote Köpfe. Der Kanton dürfe einen solchen Schmuddel-Anlass keinesfalls akzeptieren, argumentieren die Gegner der Veranstaltung. Erst recht nicht in einer Liegenschaft, an der er beteiligt sei.

Dem Thema widmete sich auch die Sendung «TalkTäglich» unter der Moderation von Oliver Steffen. Hans Egli ergreift als erster das Wort, für ihn wird Extasia «zum grössten Bordell der Stadt Zürich» und es sei nicht die Aufgabe des Kantons, der Erotik-Branche eine Plattform zu bieten. Auch das verzerrte Frauenbild, als kaufbares Sexobjekt, ist dem EDU-Politiker ein Dorn im Auge.