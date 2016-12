Sie ist als Jüngste von vier Töchtern im aargauischen Nussbaumen aufgewachsen. Nach der Ausbildung zur Schauspielerin am Konservatorium für Musik und Theater in Bern spielte sie einige Jahre in Deutschland, am Landestheater Marburg und am Theater Trier. In der Schweiz wurde die heute

51-Jährige vor allem durch ihre Rolle der «Vreni» in der erfolgreichen Sitcom des Schweizer Fernsehens «Fascht e Familie» berühmt. Weiter sah man sie in der Soap «Lüthi und Blanc» und in diversen Filmen. Im Herbst 2012 feierte ihr erstes eigenes Stück, «Love, Marilyn», Premiere. Seit Oktober 2014 ist sie Leiterin des Bernhard Theaters in Zürich, das seit den 1980er-Jahren zum Opernhaus gehört. Scheuring lebt in Zürich und ist Mutter von zwei Kindern, Rhea (16) und Lou (12).